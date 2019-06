Overheid wint met brexitmonster en knalplanga

woensdag 12 juni 2019 , 21:46

AMSTERDAM (ANP) - De Rijksoverheid heeft woensdagavond complimenten gekregen voor het gebruik van sociale media. De overheid won drie prijzen op The Best Social Awards. ''Ze hebben zich ontzettend hard ingezet het afgelopen jaar en echt impact gemaakt'', aldus de initiatiefnemer van de prijs, Diederik Broekhuizen.

Twee awards gingen naar de samenwerking met rapper Donnie. Die had jongeren namens de overheid opgeroepen om een vuurwerkbril te dragen tijdens de jaarwisseling, met het lied Knalplanga. Dat kreeg prijzen in de categorie Beste copywriting en Beste influencercampagne. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken had de Beste Post van het Jaar: in februari tweette hij over een groot blauw brexitmonster. Daarmee wilde de overheid bedrijven waarschuwen voor het naderende Britse vertrek uit de Europese Unie.

De NS won een prijs voor Beste Innovatie, met een thriller via WhatsApp. Mensen die zich daarvoor hadden aangemeld, kregen het verhaal Ontspoord, geschreven door Melle Runderkamp. Dat werd verstuurd in ongeveer 210 tekst-, foto- en videoberichten in vijf dagen tijd. De prijs voor Beste Campagne ging naar #DOESLIEF, waarmee SIRE Nederlanders opriep om aardiger tegen elkaar te doen.

De publieksprijzen van The Best Social Awards worden op donderdag uitgereikt. Ook daarvoor is rapper Donnie genomineerd. Andere kanshebbers zijn presentatrice Gwen van Poorten, Chantal Janzen, Tim Hofman, Lize Korpershoek, Jesse Klaver, Bibian Mentel en Rico Verhoeven.

Terug naar boven