Opening Lelystad in 2020 'niet eenvoudig'

woensdag 12 juni 2019 , 19:11

Bron: © PDC

DEN HAAG (ANP) - Het wordt "niet eenvoudig" om de vernieuwde luchthaven in Lelystad volgend jaar te openen, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Dat komt door het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig te verklaren.

"Zolang het nog enigszins kan, proberen we alles uit de kast te halen om het te redden", zei de bewindsvrouw woensdag. "Maar het is niet eenvoudig, want er is weer een nieuwe hobbel bijgekomen."

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het ministerie moet aantonen dat door Lelystad Airport de stikstofuitstoot niet onacceptabel toeneemt. De minister weet nog niet hoe ze dit vergunningstraject gaat oplossen. Ook is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren. "Ik ben wel bezorgd."

Tegen de opening van het vliegveld bestaat veel weerstand bij inwoners in het noorden en oosten van het land. Zij vrezen geluidsoverlast. Lelystad moet vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. De opening is al twee keer uitgesteld.

Van Nieuwenhuizen wacht ook nog op een beslissing van de Europese Commissie over haar plannen voor Lelystad. Brussel schoot een eerder voorstel af waarbij alleen vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad gingen. De Commissie lag dwars omdat Nederland niet de deur dicht mag doen voor nieuwkomers. Luchtvaartmaatschappijen hadden daarover geklaagd. Daarop stuurde de minister in maart een nieuw voorstel.

In de coalitie hebben D66 en ChristenUnie weinig moeite met een nieuw uitstel. De tijd dringt voor het kabinet. Vliegmaatschappijen moeten rond augustus, september duidelijkheid hebben of de opening van Lelystad volgend jaar doorgaat in verband met hun vliegschema's. Ook kost de overgang naar een nieuw vliegveld veel tijd.

Terug naar boven