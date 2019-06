Europese liberalen kiezen nieuwe naam

woensdag 12 juni 2019 , 14:18

BRUSSEL (ANP) - De liberale fractie in het Europees Parlement heeft een nieuwe naam gekozen. De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) gaat verder als ‘Renew Europe’, zo is woensdag besloten.

Zowel de VVD als D66 is lid van de liberale EU-fractie. Door de toetreding van de partij van de Franse president Macron bestaat die nu uit 106 leden, waarmee het in grootte de derde politieke groep is na de christendemocraten en de sociaaldemocraten.

De opvolger van de huidige fractievoorzitter Guy Verhofstadt wordt naar verwachting volgende week gekozen. D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld stelde zich in april al kandidaat. De Franse oud-minister Nathalie Loiseau en de Zweed Fredrick Federley zijn ook in de race.

De drie grote fracties komen donderdag samen met nummer vier, de Groenen, bijeen in vijf thematische werkgroepen in een poging overeenstemming te bereiken over een programma voor de nieuwe Europese Commissie. Bas Eickhout (GroenLinks), die woensdag als vicevoorzitter en penningmeester van zijn fractie werd herkozen, onderhandelt namens de Groenen in de werkgroep klimaat.

