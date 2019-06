Tweede Kamer wil einde aan EU-toetredingsbesprekingen met Turkije

woensdag 12 juni 2019 , 10:51

DEN HAAG (PDC) - De EU moet de toetredingsbesprekingen met Turkije beeïndigen. Dat heeft de Tweede Kamer gisteren uitgesproken.

De Kamer nam hiertoe twee moties aan.

- De Motie Karabulut verzoekt de regering, met gelijkgestemde landen binnen de Europese Unie zich in te spannen om de EU-toetredingsgesprekken met Turkije te beëindigen.

- De Motie Omtzigt/Koopmans verzoekt de regering binnen de EU het voorstel te doen formeel te stoppen met de toetredingsonderhandelingen en de nieuwe Europese Commissie te verzoeken binnen een jaar een voorstel voor een alternatieve samenwerking voor het lidmaatschap met Turkije uit te werken.

Ook de EU heeft zich regelmatig erg kritisch uitgelaten over Turkije. Persvrijheid staat onder druk en het land lijkt verder af te drijven van de Europese, democratische waarden. Turkije-rapporteur van het Europees Parlement Kati Piri presenteerde op 14 november 2018 haar rapport waarin staat dat de Europese Unie de gesprekken met Turkije over toetreding formeel zou moeten schorsen. In maart 2019 stemde een meerderheid van het Europees Parlement voor opschorten van de besprekingen.

