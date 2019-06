'Weinig Nederlanders bezorgd over nepnieuws'

woensdag 12 juni 2019 , 1:00

AMSTERDAM (ANP) - In tegenstelling tot veel andere landen maken Nederlanders zich nog altijd weinig zorgen over nepnieuws op internet. Net als vorig jaar eindigt ons land op de laatste plek van de 38 onderzochte landen in het Digital News Report van Reuters Institute for the Study of Journalism. In Brazilië zijn de zorgen over of iets echt is of niet als het gaat om onlinenieuws het grootst. Daar maakt 85 procent zich zorgen tegenover 31 procent van de ondervraagde Nederlanders.

Het Commissariaat voor de Media heeft deze onderzoeksresultaten ondergebracht in zijn jaarlijkse Mediamonitor, die woensdag verschijnt. Hoewel zorgen over nepnieuws een belangrijk politiek onderwerp zijn in Nederland en in de Europese Unie lijken de ondervraagden in ons land zich er net als vorig jaar weinig druk over te maken.

Volgens de onderzoekers is het vertrouwen van Nederlanders in het nieuws groot ten opzichte van andere landen. Van de respondenten zegt 53 procent dit te hebben, 14 procent heeft er geen vertrouwen in.

Nieuws speelt een belangrijke rol in het leven van de Nederlander, schrijven de onderzoekers verder. Gemiddeld informeren acht van de tien landgenoten zich over het dagelijkse nieuws. "We hebben maar een kleine groep die geen interesse heeft in nieuws, zeker ten opzichte van de landen om ons heen. Hoewel het nieuwsgebruik in Nederland licht is gedaald, zowel offline als online, gebruiken we wel veel verschillende titels van verschillende aanbieders."

Verder staat in het rapport dat jongeren weliswaar weinig nieuws tot zich nemen via de traditionele media, maar dat ze online wel degelijk de actualiteiten volgen op hun smartphone. Opvallend is bovendien het toegenomen gebruik van nieuwsvideo's, vooral onder jongeren.

