152 miljoen EU-hulp voor Sahel-landen

dinsdag 11 juni 2019 , 16:02

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stelt ruim 152 miljoen euro beschikbaar om de voedselcrisis in zeven Sahel-landen te bestrijden. De regio ten zuiden van de Sahara kampt naast droogte met gewapende conflicten, waardoor 4,4 miljoen mensen van huis en haard zijn verdreven. Naar schatting 10,5 miljoen mensen hebben dit jaar voedselhulp nodig.

Het geld wordt verdeeld over Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Mali, Mauritanië, Niger en Nigeria. “Ons nieuwe hulppakket levert voedselhulp, gezondheidszorg, schoon water, onderdak en bescherming en onderwijs voor kinderen”, zegt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisismanagement) over de een van armste regio’s ter wereld. Het is essentieel dat hulpverleners onbelemmerd hun werk kunnen doen, voegt hij eraan toe.

