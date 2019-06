Italiaanse partijen willen niet bezuinigen

dinsdag 11 juni 2019 , 13:53

Bron: European Commission

ROME (ANP/RTR) - De coalitiepartijen in Italië zijn het erover eens dat strafmaatregelen uit Brussel vanwege het economisch beleid moeten worden voorkomen. Tegelijkertijd zijn zij echter niet van plan bezuinigingen door te voeren zoals de Europese Commissie wil.

Premier Giuseppe Conte heeft dat dinsdag verklaard na overleg met de leiders van de twee coalitiepartijen. Conte had eerder gedreigd af te treden als de partijen het niet snel eens zouden worden over een strategie om de strafmaatregelen te voorkomen.

De Europese Commissie stelde afgelopen woensdag formeel maatregelen voor tegen de regering van Italië die in de ogen van Brussel veel te veel geld leent en uitgeeft. Rome riskeert een boete van 3,5 miljard euro als het geen actie onderneemt. De Italiaanse staatsschuld heeft een omvang bereikt van 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl die van de EU niet groter mag zijn dan 60 procent.

Wat de coalitiepartijen gaan doen, is niet duidelijk. ,,Er is volledige overeenstemming dat de disciplinaire procedure moet worden voorkomen'', zei Conte. Maar volgens hem is de regering absoluut niet zo ver dat het zijn ''filosofie'' overboord gooit. ''Dus geen soberheid en bezuinigingen''.

