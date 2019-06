Migranten verdronken bij Lesbos

dinsdag 11 juni 2019 , 8:49

© Europese Unie 2015, Europees Parlement

ATHENE (ANP/RTR) - Voor de kust van het Griekse eiland Lesbos is dinsdag een boot met meer dan zestig migranten omgeslagen. Twee kinderen, vier vrouwen en een man zijn verdronken, meldt de Griekse kustwacht.

In totaal zijn 57 opvarenden levend uit het water gehaald. Er wordt gezocht naar meer schipbreukelingen. Volgens de kustwacht was de boot afkomstig uit het Turkse Ayvalik.

Regelmatig steken migranten in bouwvallige bootjes vanuit Turkije de Egeïsche zee over om via Griekenland Europa te bereiken. Dit jaar hebben al bijna tienduizend vluchtelingen de oversteek proberen te maken. In 2018 verdronken 174 migranten tijdens hun vaartocht van Turkije naar Lesbos.

Terug naar boven