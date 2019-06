'Optimisme over werkgelegenheid houdt aan'

dinsdag 11 juni 2019 , 0:01

DIEMEN (ANP) - Nederlandse werkgevers blijven relatief optimistisch over de werkgelegenheid. Dat concludeert uitzender Manpower na onderzoek onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 in Nederland.

De arbeidsmarktbarometer voor het derde kwartaal van dit jaar bleef stabiel op 5 procent. Dat cijfer geeft het percentage werkgevers weer dat een toename van het personeel verwacht, min het percentage dat een afname van het aantal werknemers voorspelt.

De verwachtingen zijn positief voor alle negen onderzochte sectoren. Dat geldt ook voor de financiële sector, waarvoor de verwachtingen een kwartaal eerder nog negatief waren. De transportsector, die de ergste brexitangst lijkt te hebben afgeschud, noteerde de grootste stijging in optimisme ten opzichte van vorig kwartaal.

Het percentage Nederlandse werkgevers dat moeite heeft de juiste kandidaten voor vacatures te vinden, is gedaald van 73 procent naar 68 procent. Vooral in de transportsector speelt dat probleem minder. Volgens Manpower heeft dat te maken met verbeterde arbeidsvoorwaarden in de branche en hogere investeringen in scholing ten opzichte van een jaar geleden.

Werkgevers in alle Europese landen blijven positieve werkgelegenheidscijfers rapporteren. Italië en Spanje zijn met 1 procent het minst optimistisch. In de Verenigde Staten groeit het optimisme onder werkgevers naar 21 procent.

