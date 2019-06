Italiaanse minister optimistisch over deal met EU

zondag 9 juni 2019 , 13:23

FUKUOKA (ANP/RTR) - De Italiaanse minister van Financiën, Giovanni Tria, is ervan overtuigd dat zijn regering en de Europese Commissie het eens worden over de Italiaanse staatsschuld en overheidsuitgaven. Tria zei dat op de ministersconferentie van de G20 in het Japanse Fukuoka.

De Europese Commissie dreigt Rome met strafmaatregelen omdat de regering van premier Giuseppe Conte veel te veel geld zou lenen en uitgeven. Maar volgens Tria staat de regering niet afwijzend tegenover de geldende begrotingsregels en is een deal met de commissie waarschijnlijk. De directeur van de Italiaanse Centrale Bank, Ignazio Visco, voegde eraan toe dat de schuldenlast van het land geen onderwerp op de G20-conferentie is geweest.

Italië heeft een buitengewoon hoge schuldenlast. Die heeft een omvang bereikt van 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl de EU stelt dat dit niet groter mag zijn dan 60 procent. In Nederland is dat percentage gedaald tot ruim 52 procent, mede dankzij de economische opleving van de afgelopen jaren.

Maar die blijft uit in Italië. Rome voorziet dit jaar nog slechts een groei van 0,2 procent. De regering wil de economie vlot trekken met extra uitgaven. Het begrotingstekort zou dan toch op 2,4 procent van het bbp uitkomen. Dat is het percentage dat de Europese Commissie vorig jaar al boos afwees als in strijd met de regels. Tria schatte zondag in Japan dat het tekort ergens rond de 2,1 of 2,2 procent van het bbp zou uitkomen.

De 70-jarige Tria is een professor economie die net als premier Conte als een matigende figuur is binnengehaald in de coalitieregering van twee radicale partijen. Dat zijn de rechts-populistische Lega en de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging). De leiders van de twee, Matteo Salvini en Luigi Di Maio, zijn het zelden eens, maar ze vinden wel allebei dat de regering juist meer geld moet pompen in de economie om die vlot te trekken. Ze hekelen de begrotingsregels en bezuinigingen die Brussel opdringt.

