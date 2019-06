Tsjechische premier noemt aantijgingen 'onzin'

zaterdag 8 juni 2019 , 21:38

BRATISLAVA (ANP/DPA) - De Tsjechische premier Andrej Babis heeft nogmaals hard uitgehaald naar critici die hem betichten van belangenconflicten. De door de Europese commissie geuite beschuldigingen zijn volgens Babis "gewoon onzin", zo zei de multimiljardair tegen de media bij twee toespraken die hij hield in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Babis wordt ervan beschuldigd jarenlang onrechtmatig te hebben geprofiteerd van EU-subsidies. Tegen de multimiljardair en oprichter van de populistische ANO-partij zijn al enkele weken massale protesten in eigen land. Hij verwerpt alle aantijgingen. "De mensen hebben natuurlijk het recht om te demonstreren, maar hun demonstraties beroepen zich op informatie die niet waar is", zei Babis.

Ook de uitspraken van de Europese commissie zijn volgens de Tsjechische premier "opvallenderwijs hetzelfde" als de nepinformatie die zijn politieke tegenstanders en de "corrupte" anti-corruptieorganisatie Transparancy International tegen hem naar voren hebben gebracht.

De premier zei dat hij niet van plan is terug te treden. "Tsjechië is niet Slowakije", zei Babis. In Slowakije stapte premier Robert Fico vorig jaar op vanwege de politieke crisis en de protesten die waren ontstaan na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens verloofde.

