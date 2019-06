EU-burgers bezorgd over plastic in hun eten

vrijdag 7 juni 2019 , 15:17

BRUSSEL (ANP) - Europeanen maken zich voor het eerst zorgen over de mogelijke aanwezigheid van microscopisch kleine stukjes plastic, zogenoemde microplastics, in hun eten. Dat blijkt uit een onderzoek van Eurobarometer naar aanleiding van de eerste internationale Dag van de Voedselveiligheid van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag.

Zorgen over microplastics die in de voedselketen terechtkomen zijn volgens Eurobarometer nieuw. Bij het laatste onderzoek in 2010 stond het onderwerp nog niet in de belangstelling bij de doorsnee consument. Europeanen zijn over het algemeen niet overdreven argwanend over wat er op hun bord ligt, stelt het rapport. Als ze zorgen hebben dan is het in Noord-Europa, ook in Nederland, vooral over antibiotica en hormonen in vlees, terwijl Zuid-Europeanen meer beducht zijn voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in gewassen. Oost-Europeanen zijn dan weer wantrouwender over toevoegingen aan levensmiddelen als kleurstoffen of smaakversterkers.

40 procent van de Europeanen is geïnteresseerd in kwesties rond voedselveiligheid en voor de helft van hen speelt het ook echt mee in de keuze van voedsel.

