Theresa May opgestapt als partijleider; opvolger tweede helft juli bekend

vrijdag 7 juni 2019 , 18:41

gewijzigd

LONDEN (ANP/RTR) - Theresa May is vrijdag officieel opgestapt als leider van de Conservatieve Partij, maar ze blijft wel aan als premier van Groot-Brittannië tot de Tories een opvolger voor haar hebben gekozen. Kandidaten kunnen tot komende maandagmiddag 16.00 uur lokale tijd officieel worden genomineerd. Vermoedelijk wordt in de tweede helft van juli bekend wie May gaat opvolgen, meldt de BBC op basis van informatie van de partij.

Om mee te mogen doen aan de strijd om de opvolging van May moet een kandidaat bij voorbaat de steun hebben van acht parlementsleden. Daarna volgen geheime stemmingen op 13, 18, 19 en 20 juni. Het is de bedoeling dat er op donderdag 20 juni nog twee kandidaten overblijven. De leden van de Tories mogen in de week van 22 juli een keuze maken uit de twee overgebleven kandidaten.

Tot dusver hebben zich elf kandidaten voor de opvolging van May gemeld. Het zijn negen mannen en twee vrouwen. De bekendste kandidaat is voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Wat Johnson betreft verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 oktober, deal of geen deal. Ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt wil de Tories graag leiden. Andere bekende kandidaten zijn minister van Binnenlandse Sajid Javid en minister van Milieu Michael Gove. Ook de voormalige brexitminister Dominic Raab en de prominente brexiteer Andrea Leadsom behoren tot de Conservatieve politici die May willen opvolgen.

Terug naar boven