Transporteurs boos over dure tachograafkaart

ZOETERMEER (ANP) - Transportondernemers zijn boos over de hoge prijzen voor tachograafkaarten in Nederland vergeleken met die in andere Europese landen. De bedrijven moeten die kaarten daarom kunnen aanschaffen in het buitenland, zo betogen enkele ondernemersverenigingen, zoals Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

De kaart, die de rijtijd en snelheid vastlegt van een bus of vrachtwagen, kost vanaf juni 100 euro. "Terwijl ondernemers in Zweden voor precies dezelfde kaart 10 euro betalen", zegt TLN-directeur Jan Boeve. Ook in andere Europese landen is de kaart veel goedkoper dan hier, zegt hij.

Kiwa, de Nederlandse leverancier van de kaarten, rekent volgens TLN woekerprijzen. "Ondanks eerdere toezeggingen van de Nederlandse overheid dat ze Kiwa zou dwingen de prijs te verlagen, blijft die elk jaar omhooggaan. Dus zeggen wij: als ze het in het buitenland goedkoper kunnen, laat Nederlandse ondernemers dan gewoon hun tachograafkaarten in het buitenland kopen", aldus Boeve.

