'Brussel moet impact klokverzetten analyseren'

donderdag 6 juni 2019 , 18:28

LUXEMBURG (ANP/DPA) - Nederland en Duitsland willen dat de Europese Commissie de gevolgen van het afschaffen van het twee keer per jaar verzetten van de klok gaat onderzoeken. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) is een "grondige beoordeling" van de impact van het overschakelen op permanente winter- of zomertijd nodig evenals "een diepgaande discussie", zowel nationaal als op EU-niveau.

Ze zei dat in Luxemburg waar de Europese verkeersministers over de kwestie spraken. Het dagelijks bestuur van de EU had in september voorgesteld dit jaar te stoppen met de verplichte zomer- en wintertijdregeling. Volgens een woordvoerder is de commissie echter niet van plan een analyse naar de gevolgen daarvan uit te voeren.

De lidstaten blijken er nog lang niet uit te zijn en meer tijd nodig te hebben om hun officiële standpunt te bepalen. In Nederland blijkt uit onderzoek onder burgers dat zij de voorkeur geven aan permanente wintertijd (ook standaardtijd genoemd). Duitsland en België lijken meer te neigen naar een permanente zomertijd. Den Haag vindt het vooral belangrijk dat Nederland in de pas blijft lopen met de buurlanden.

