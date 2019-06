ECB houdt rente langer op zeer laag niveau

donderdag 6 juni 2019 , 14:15

VILNIUS (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rente zeker nog tot en met de eerste helft van volgend jaar op het huidige, zeer lage niveau. Dat heeft de centrale bank besloten op zijn beleidsvergadering, die dit keer plaatsvond in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Bij de ECB is het traditie om eens per jaar ergens anders te vergaderen dan in het hoofdkantoor in Frankfurt.

De herfinancieringsrente blijft dus 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat op min 0,4 procent. Als banken geld in Frankfurt stallen, leggen ze daar geld op toe. De ECB had eerder al gezegd dat de rente in ieder geval tot eind dit jaar ongewijzigd zou blijven. Verder zijn er in Vilnius tarieven bekendgemaakt voor eerder aangekondigde langlopende leningen aan banken, ook wel bekend als TLTRO III.

Centralebankhoofd Mario Draghi geeft later op de dag een toelichting op het rentebesluit. Zijn termijn loopt eind oktober af en de Italiaan heeft sinds hij ECB-president werd in november 2011 nog nooit de rente verhoogd. Het rentebesluit zorgde dan ook niet voor veel reuring op de financiële markten. De koers van de euro ging wel wat omhoog, ten opzichte van de dollar.

De lage rente zorgt er aan de ene kant mede voor dat de rente op spaarrekeningen nagenoeg is verdwenen. Aan de andere kant maakt het geld lenen goedkoper, waardoor bijvoorbeeld de hypotheekrente erg laag is. Op die manier probeert de ECB de Europese economie en inflatie te stimuleren. De lage rente is tevens een hoofdpijndossier voor pensioenfondsen. Die moeten meer geld reserveren om aan hun verplichtingen op lange termijn te kunnen voldoen, waardoor hun financiële positie onder druk is komen te staan.

