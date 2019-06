Kamer wil toetredingsoverleg Turkije stoppen

donderdag 6 juni 2019 , 14:12

© The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - De zieltogende onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie moeten worden afgebroken, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet moet in Brussel officieel voorstellen met het overleg te stoppen.

In de toetredingsonderhandelingen zit al jaren geen schot. Doordat de regering van president Erdogan volgens veel EU-landen de rechtsstaat en de democratie ondermijnt, is EU-lidmaatschap uit het zicht verdwenen en is het overleg bevroren. Dat is voor het kabinet genoeg, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Bovendien voelen andere EU-lidstaten er volgens hem niets voor de onderhandelingen officieel af te breken. Daarom riep hij de Kamer op van de oproep aan het kabinet af te zien.

Maar CDA en VVD zetten die toch door. De VVD ging er tot dusver niet toe over het kabinet naar Brussel te sturen met de opdracht aan te dringen op de formele beëindiging van de toetredingsonderhandelingen, maar dat doet de grootste regeringspartij nu wel. Daarmee is er een Kamermeerderheid voor.

De nieuwe Europese Commissie, die in het najaar moet aantreden, moet binnen een jaar een nieuwe manier uitwerken om met Turkije samen te werken, vinden de twee coalitiepartners. Ze denken dan aan veiligheid, immigratie en handel.

Het Europees Parlement riep twee jaar geleden al op de onderhandelingen met Turkije te staken.

