Kabinet houdt deur EU voor Albanië dicht

donderdag 6 juni 2019 , 13:14

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet voelt niets voor toetredingsonderhandelingen van de Europese Unie met Albanië. Voor Noord-Macedonië laat het de deur op een kier. Dat maakte minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer duidelijk.

"Albanië heeft nog een lange weg te gaan", aldus Blok. Over Noord-Macedonië is hij positiever. Daar zijn goede stappen gezet. "Maar ze zijn er nog niet." Daar moet op gebied van de rechtsstaat en strijd tegen corruptie nog wel wat gebeuren.

De Europese Commissie vindt wel dat de EU toetredingsgesprekken met deze landen moet beginnen. De hervormingen die hier zijn doorgevoerd moeten volgens commissaris Johannes Hahn (Uitbreiding) worden beloond.

Kamerleden wilden graag een ja of nee horen van de bewindsman over de uitbreiding met deze twee landen, maar die wilde niet zover gaan. "De inzet is niet helder", verklaarde Pieter Omtzigt (CDA). Blok vond dat hij duidelijk genoeg was geweest. Volgens hem kan er geen besluit worden genomen in de EU als alle lidstaten van tevoren een ononderhandelbaar standpunt innemen. "Dan gebeurt er per saldo niets meer."

De Kamer is verdeeld over de uitbreiding. D66, PvdA en GroenLinks willen dat de EU toetredingsgesprekken met Noord-Macedonië en Albanië begint. SP en PVV zijn tegen. Het CDA vindt dat Albanië niet klaar is. Over Noord-Macedonië is de partij positiever, maar zij heeft hierover nog geen definitief standpunt ingenomen. De VVD sprak zich nog niet uit.

Terug naar boven