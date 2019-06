'Sluiting Ford-fabriek in Bridgend dreigt'

woensdag 5 juni 2019 , 19:01

LONDEN (ANP) - De Amerikaanse autobouwer Ford Motor lijkt een grote motorenfabriek in het Britse Bridgend te willen sluiten. Dat maken Britse media op uit een aankondiging van Ford dat vakbondsbestuurders zijn uitgenodigd voor een gesprek. Er staan meer dan 1500 banen op de tocht.

Ford wilde tegenover Britse journalisten geen commentaar geven op deze "speculatie". Enkele maanden geleden meldde Ford al zo'n 1000 banen te schrappen in Wales, waar ook deze fabriek gelegen is.

Bij kenners leven al langer zorgen over de productielocatie. Dat komt omdat Ford bepaalde investeringen in een nieuw motortype heeft teruggeschroefd. Ze vragen zich af of de fabriek nog wel rendabel kan zijn als er minder motoren worden gemaakt. Met de Britse autoverkopen gaat het de laatste tijd daarbij niet zo goed, mede door alle onzekerheid rond de brexit.

