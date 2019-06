Forum treedt toe tot Europese conservatieven

woensdag 5 juni 2019 , 16:52

Bron: Wikicommons/David Iliff

BRUSSEL (ANP) - Thierry Baudets Forum voor Democratie is toegelaten tot de ECR-groep in het Europees Parlement, de fractie van conservatieven en hervormers. Dat heeft de fractie na afloop van een stemming over de toetreding bekendgemaakt. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) stemde tegen en stapt uit de fractie.

Voor de verkiezingen al had Van Dalen aangekondigd de ECR-fractie te verlaten als Forum zou worden toegelaten. “Forum is voor een Nexit en daar ben ik fel op tegen”, aldus Van Dalen. “De ECR haalt een partij binnen die niet wil samenwerken en hervormen, maar die voor afbreken is”. Hij zoekt nu een andere fractie om zich bij aan te sluiten.

Het is nog niet zeker wat de SGP, die in Brussel al dertig jaar optrekt met de ChristenUnie, gaat doen. Bij de Europese verkiezingen vorige maand behielden beide partijen elk één zetel. Voor de SGP komt Bert-Jan Ruissen in het parlement. FvD haalde drie zetels binnen. Europees lijsttrekker is Derk Jan Eppink.

