EU-ambassade in Moskou gehackt

woensdag 5 juni 2019 , 15:52

Bron: Meghas - WikiMedia

BRUSSEL (ANP) - De ambassade van de Europese Unie in Moskou is in februari 2017 gehackt, waarbij informatie is gestolen. De “geavanceerde cyberspionage” werd pas in april van dit jaar ontdekt. Om hoeveel en wat voor soort informatie het ging is onduidelijk.

Dat meldt BuzzFeed op basis van een gelekt document van EEAS, de buitenlanddienst van de EU. Een bron vertelde de nieuwssite dat Russische organisaties achter de hack zitten.

De EEAS bevestigt dat een incident heeft plaatsgevonden. “We hebben mogelijke signalen waargenomen van gecompromitteerde systemen die zijn verbonden aan ons niet-geclassificeerde netwerk in onze delegatie in Moskou. Er zijn maatregelen getroffen en het onderzoek loopt. In dit stadium kunnen we geen verder commentaar geven”, aldus een woordvoerder.

Terug naar boven