Brussel zet Italië alsnog op strafbankje

woensdag 5 juni 2019 , 13:37

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil alsnog een strafprocedure tegen Italië beginnen vanwege het overtreden van de Europese begrotingsregels. Het betekent dat het land wordt gemaand op korte termijn concrete maatregelen te treffen om het begrotingstekort terug te dringen en de staatsschuld aan te pakken. Als de rechts-populistische regering in Rome zich niets aantrekt van de opdracht uit Brussel riskeert ze een boete van 3,5 miljard euro.

De commissie maakte het besluit woensdag bekend. De EU-ministers van Financiën moeten nog instemmen met de zogeheten buitensporigtekortprocedure.

Brussel wees vorig jaar twee keer de Italiaanse ontwerpbegroting voor 2019 af maar zag in december nog af van een strafprocedure. Kort daarna ging de commissie akkoord met een aangepaste begroting, op basis van een groeiverwachting van 1 procent. De "lakse" opstelling van de commissie over Italië kreeg felle kritiek van zowel premier Mark Rutte als minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Inmiddels staat de economische groei in het land nagenoeg stil. Daardoor loopt de staatsschuld verder op naar 135 procent van het bruto binnenlands product (bbp), verwacht vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de commissie. Dat is al ruim twee keer zo hoog als is toegestaan volgens de regels. "De procedure tegen Italië is gewettigd", zei hij. Dombrovskis wees erop dat de EU-ministers van Financiën nu eerst hun zegje moeten doen over het voorstel. Zij komen volgende week bijeen maar het is niet zeker of Italië dan al wordt besproken of in juli.

Dombrovskis blijft erbij dat de commissie in december het juiste besluit heeft genomen om Italië toen niet op de strafbank te zetten. "We hebben ervoor gekozen om in dialoog te gaan met de regering." Hij benadrukte dat dit met steun van de Eurogroep, de EU-ministers van Financiën van de eurolanden, is gebeurd. "Als resultaat heeft Italië toen de beoogde uitgaven voor dit jaar met 10 miljard euro teruggeschroefd", aldus EU-commissaris Pierre Moscovici (economische zaken).

De commissie stelt verder voor om de buitensporigtekortprocedure die sinds 2009 tegen Spanje loopt, in te trekken. Het land is erin geslaagd het begrotingstekort onder de 3 procent te brengen.

