Weber herkozen als fractievoorzitter EVP

woensdag 5 juni 2019 , 13:12

gewijzigd

Bron: European People's Party

BRUSSEL (ANP) - Manfred Weber blijft voorlopig fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement. De grootste fractie koos de Duitser woensdag in de eerste bijeenkomst na de Europese verkiezingen. “De leden vertrouwen in zijn leiderschap", meldt de partij.

De 46-jarige politicus uit Beieren zit sinds 2004 in het EU-parlement en leidt de EVP-fractie sinds vijf jaar. Een van de tien vicevoorzitters is Esther de Lange, delegatieleider van het CDA. Ook zij werd met grote meerderheid herkozen.

Weber is namens zijn partij kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Frans Timmermans is dat namens de sociaaldemocraten. De liberalen hebben de Deense EU-mededingingscommissaris Margrethe Vestager naar voren geschoven.

De EVP haalde bij de verkiezingen 182 van de 751 zetels, terwijl het er vijf jaar geleden nog 221 waren. Voor het eerst sinds 1979 hebben de christendemocraten en de sociaaldemocraten samen geen meerderheid meer.

Terug naar boven