Europese Commissie begint procedure tegen Italië

MILAAN (ANP/RTR) - De Europese Commissie begint woensdag formeel met maatregelen tegen de regering van Italië die in de ogen van Brussel veel te veel geld leent en uitgeeft. Dit meldden Italiaanse media. Brussel zou woensdag een brief sturen aan de regering van premier Giuseppe Conte. In de brief wordt volgens La Repubblica gewaarschuwd dat het land het vertrouwen kwijtraakt van de internationale financiële wereld als het op deze voet verdergaat.

De commissie zou erop aandringen snel drie tot vier miljard euro te bezuinigen. De EU heeft gedreigd met strafmaatregelen tegen Italië als dat land niet serieus werk maakt van het terugdringen van de schuldenlast. De Italiaanse staatsschuld heeft een omvang bereikt van 132 procent van het bruto binnenlands product (bbp) terwijl de EU stelt dat dit niet groter mag zijn dan 60 procent. In Nederland is dat percentage gedaald tot ruim 52 procent, mede dankzij de economische opleving van de afgelopen jaren.

Maar die blijft uit in Italië. Rome voorziet dit jaar nog slechts een groei van 0,2 procent. De regering wil de economie vlot trekken met extra uitgaven. Het begrotingstekort zou dan toch op 2,4 procent van het bbp uitkomen. Dat is het percentage dat de Europese Commissie vorig jaar al boos afwees als in strijd met de regels.

Conte is een hoogleraar die sinds vorig jaar als een neutrale figuur leiding probeert te geven aan de coalitieregering van de rechts populistische Lega van vicepremier Matteo Salvini en de eurosceptische protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) van vicepremier Luigi di Maio. De twee zijn het over weinig dingen eens, maar ze kunnen elkaar heel goed vinden in hun diepe afkeer van Europese begrotingsregels en de overtuiging dat er meer geld moet rollen voor economisch herstel.

