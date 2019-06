Massaprotest tegen premier Babis in Praag

dinsdag 4 juni 2019 , 21:54

PRAAG (ANP/DPA) - In Tsjechië spitsen de protesten tegen premier Andrej Babis zich verder toe. In een van de grootste demonstraties sinds de omwenteling in 1989 stroomden tienduizenden demonstranten dinsdagavond naar het centrale Wenceslasplein in Praag. Ze eisten het ontslag van de politicus vanwege vermeende belangenconflicten en een onderzoek naar EU-subsidies voor zijn bedrijven. De organisatoren van de demonstratie spraken over 120.000 deelnemers.

Babis wordt ervan beschuldigd jarenlang onrechtmatig te hebben geprofiteerd van EU-subsidies. De multimiljardair en oprichter van de populistische ANO-partij verwerpt alle aantijgingen. De 64-jarige Babis staat aan het hoofd van een minderheidsregering met de sociaal-democraten en krijgt gedoogsteun van de communisten.

De demonstranten schreeuwden "schaamte, schande" en hielden spandoeken omhoog met de tekst "Babis in de gevangenis". De protesten begonnen in april toen de politie een onderzoek afsloot naar de vraag of Babis illegaal een EU-subsidie ​​van 2 miljoen euro voor een boerderij- en congrescentrum had ontvangen. De zaak ligt nu bij de openbaar aanklager.

Terug naar boven