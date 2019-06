EU prijst Roemeense ommekeer hervormingen

dinsdag 4 juni 2019 , 21:12

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie verwelkomde dinsdag de belofte van Roemenië om af te zien van controversiële gerechtelijke hervormingen die tot sterke kritiek en sanctiedreigingen vanuit Brussel hadden geleid.

De Roemeense premier Viorica Dăncilă, die het besluit onlangs aankondigde, werd in Brussel ontvangen door de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en zijn nummer twee, vicevoorzitter Frans Timmermans.

De EU prees de "Europese aanpak" van Dăncilă en het "uitstekende werk" dat haar land heeft gedaan tijdens het roterende halfjaarlijkse EU-voorzitterschap dat eindigt op 30 juni. Het voorzitterschap van Roemenië was aangetast door de herhaalde waarschuwingen van de Commissie over de hervorming van het rechtssysteem. Die bedreigde de onafhankelijkheid van Roemeense rechters en bracht de al lange strijd tegen corruptie in gevaar.

Vorige week zei Dăncilă af te zien van de omstreden gerechtelijke hervormingen. Het betekent een verandering in de richting van haar partij, nu partijleider Liviu Dragnea definitief een gevangenisstraf moet uitzitten. Interimleider Dăncilă wil de PSD nu op een nieuw pad brengen.

