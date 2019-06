Trump belooft VK een "fenomenale" handelsdeal na brexit

dinsdag 4 juni 2019 , 17:18

Bron: flickr/Gage Skidmore

LONDEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Verenigd Koninkrijk dinsdag een "fenomenaal" handelsakkoord na de brexit beloofd. Hij zegde ook toe eventuele geschillen met Londen over de rol van het Chinese bedrijf Huawei bij het bouwen van 5G-netwerken op te lossen.

Gefêteerd door koningin Elizabeth op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Groot-Brittannië, wendde Trump zich dinsdag tot de politiek, feliciteerde de uitgaande premier Theresa May en overgoot twee van haar potentiële opvolgers met lof.

Trump roemde Boris Johnson, die heeft gezegd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie moet verlaten op 31 oktober, deal of no deal, en Jeremy Hunt, minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, die heeft gewaarschuwd om niet te vertrekken zonder een deal.

"Ik ken Boris, ik vind hem leuk, ik vind hem al heel lang leuk. Ik denk dat hij het heel goed zal doen", zei Trump op een persconferentie met Theresa May op het Britse ministerie van Buitenlandse zaken. "Ik ken Jeremy ook, hij kan het ook heel goed doen", voegde hij eraan toe.

Op de vraag of een beslissing van Britse ministers om Huawei een beperkte rol toe te kennen in 5G-netwerken van invloed zou zijn op de samenwerking met de grootste bondgenoot van Groot-Brittannië, zei Trump dat hij de problemen zal oplossen. "We hebben het besproken, ik zie absoluut geen beperkingen, we hebben nooit beperkingen gehad."

Trump liet ook nog weten dat hij besloten had Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn niet te ontmoeten. Gevraagd naar Corbyn zei hij: "Ik ken Jeremy Corbyn niet, heb hem nooit ontmoet, nooit met hem gesproken. Hij wilde mij vandaag of morgen ontmoeten en ik heb besloten dat niet te doen." Hij noemde Corbyn een "negatieve kracht".

Corbyn nam deel aan een anti-Trump-betoging toen de Amerikaanse leider in gesprek was met de Britse premier May in haar residentie in Downing Street. Corbyn bekritiseerde hem vanwege zijn behandeling van vluchtelingen en zijn aanval op de burgemeester van Londen, Sadiq Khan.

