Premier Rutte vrijdag naar Brussel voor overleg over EU-Topfuncties

dinsdag 4 juni 2019

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP i) - Premier Mark Rutte vergadert vrijdag in Brussel tijdens een diner met vijf andere Europese leiders over de EU-topbanen die de komende tijd moeten worden verdeeld. Zo moet de opvolging van de voorzitter van de Europese Commissie per 1 november worden geregeld.

Ingewijden bevestigen dat Rutte namens ALDE, de Europese alliantie van liberalen waar ook de Renaissance-beweging van de Franse president Emmanuel Macron zich bij heeft aangesloten, aanwezig is. Ook zijn liberale collega Charles Michel (België) schuift aan. Voor de sociaaldemocraten komen de Spaanse en Portugese ministers-presidenten Pedro Sánchez en António Costa, voor de christendemocraten de premiers van Kroatië (Andrej Plenkovic) en Letland (Krišjānis Karins).

Het is de bedoeling dat de Europese regeringsleiders op een top op 20 en 21 juni kandidaten voordragen voor verschillende topfuncties. Naast commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moeten ook EU-president Donald Tusk en EU-buitenlandchef Federica Mogherini worden vervangen. Ook de post van president van de Europese Centrale Bank (nu Mario Draghi) komt vrij.

Het Europees Parlement moet de kandidaten goedkeuren. Daarom hebben de EU-leiders vorige week, op een top vlak na de Europese verkiezingen, afgesproken dat Tusk "verkennende" gesprekken leidt met de politieke leiders in het EU-parlement. Die eisen dat een kandidaat uit hun midden commissievoorzitter wordt. Volgens de leiders is dat geen automatisme. Tusk wil in ieder geval dat twee van de vier belangrijkste functies naar een vrouw gaat.

