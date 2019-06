CPB: fusiegolf Europese bankenwereld heeft veel risico's

dinsdag 4 juni 2019 , 8:07

Bron: Wikimedia/Epizentrum

DEN HAAG (ANP) - Een fusiegolf in de Europese bankenwereld heeft de nodige risico's. Die zijn waarschijnlijk groter dan de voordelen, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een risicorapportage. De kans dat er pan-Europese banken ontstaan die te groot zijn om te laten omvallen in geval van nood, ook wel bekend als 'too big to fail' is daarbij aanzienlijk. Bovendien moet de Europese Centrale Bank (ECB) dan waarschijnlijk de problemen oplossen omdat problemen bij die banken meer dan één land aangaan.

De voordelen van pan-Europese banken zijn meer efficiëntie door een grotere schaalgrootte, maar het CPB denkt dat dit maar beperkt meerwaarde oplevert. Bij een bepaalde grootte slaan kostenvoordelen door extra coördinatie weer om in extra kosten. Er gaan geruchten dat ING en het Italiaanse UniCredit beide de Duitse branchegenoot Commerzbank willen overnemen.

Voor de Nederlandse financiële sector vormt vooral de aanhoudende lage rente een risico. Met name levensverzekeraars en pensioenfondsen hebben daar last van. Voor pensioenfondsen betekent dit dat zij de pensioenen moeten gaan korten zodat zij niet in de financiële problemen komen. Verzekeraars hebben die mogelijkheid niet, maar staan er evenwel nog altijd goed voor.

De lage rente zorgt er ook voor dat de huizenmarkt nog steeds oververhit is, al lijkt die wat af te koelen. De economen van het CPB zien daar vooral in het extra bijbouwen van woningen een oplossing.

De echte risico's voor de Nederlandse economie komen vooral van buiten. Daarbij denkt het CPB aan de onzekerheid over de Italiaanse economie, de brexit en de handelsoorlogen die de Amerikaanse president Donald Trump voert.

