Corendon verzorgt 750.000 vakanties per jaar

maandag 3 juni 2019 , 18:45

CORENDON

DEN HAAG (ANP) - De reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij Corendon Holiday Group, die wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton, werd opgericht als reisbureau in 2000 door de Turkse Nederlanders Atilay Uslu en Yildiray Karaer. Het bedrijf groeide vervolgens uit tot een touroperator en verzorgt inmiddels jaarlijks de vakanties voor meer dan 750.000 vakantiegangers in Nederland en België.

De overname omvat de activiteiten van Corendon in Nederland en België en de vliegmaatschappij Corendon Dutch Airlines (drie vliegtuigen). De hele vloot van het bedrijf bestaat verder uit de vliegtuigmaatschappijen Corendon Airlines International (twaalf vliegtuigen) in Turkije en Corendon Airlines Europe (vier vliegtuigen) in Malta. Deze maatschappijen maken geen deel uit van de verkoop, evenmin als de hotels die Corendon heeft in Turkije, Nederland, Ibiza en Curaçao. Het bedrijf had in 2018 een omzet van meer dan 515 miljoen euro en heeft circa 450 medewerkers in dienst.

De Zweedse investeerder Triton, die Corendon overneemt, bestaat sinds 1997. De Triton-fondsen investeren in bedrijven in de industriële en zakelijke dienstverlening en in de consumenten- en gezondheidssector. Het gaat vooral om middelgrote bedrijven die hun hoofdzetel hebben in Europa. De 38 bedrijven die Triton momenteel in de portefeuille heeft, hebben een gezamenlijke omzet van ongeveer 14,9 miljard euro en ongeveer 72.000 werknemers.

Triton neemt de activiteiten van Corendon over via zijn dochterbedrijf Sunweb Group, dat ook actief is op het gebied van toerisme. Eerder dit jaar werd Triton al meerderheidsaandeelhouder van Sunweb Group, dat vanuit zeven Europese landen opereert en een jaaromzet heeft van circa 600 miljoen euro.

Corendon en Sunweb gaan nu samen onder de vleugels van Triton. Er is een voorlopig contract getekend tussen Corendon en Triton. Definitieve overeenstemming is nog afhankelijk van toestemming van de Europese mededingingsautoriteit en het adviestraject van de ondernemingsraden van Corendon.

