Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: Geen zorgen voor ondernemers

maandag 3 juni 2019 , 14:48

DEN HAAG (ANP) - De handelsbarrières die de Verenigde Staten de afgelopen jaren hebben opgeworpen moeten ondernemers geen zorgen baren. De Amerikaanse regering wil open en eerlijke handelsrelaties. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, aan de vooravond van de Global Enterpreneurship Summit (GES), de economische top die dinsdag in Nederland begint.

Pompeo werd gevraagd naar de alsmaar oplopende spanningen in het handelsbeleid tussen de VS en China. Volgens de Amerikaanse bewindsman is er al tientallen jaren sprake van oneerlijke betrekkingen, en is de regering van president Donald Trump de eerste die dit probeert aan te pakken.

"We hopen dat deze top kansen zal creëren", aldus Pompeo na overleg met minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. "Het is van cruciaal belang dat overheden stappen nemen om ervoor te zorgen dat markten open zijn, zodat we op basis van gelijke voorwaarden kunnen handelen. Dat is hoe internationale markten moeten werken."

Volgens Pompeo is de handelsrelatie tussen de VS en China al decennia niet eerlijk. "President Trump is vastbesloten dat op te lossen. China hanteert erg oneerlijke regels. Wij willen een gelijk speelveld."

Of de Amerikaanse handelsbarrières reden tot zorg zijn, liet Blok in het midden. Wel zei hij dat Nederland en de VS hun welvaart te danken hebben aan hun “open economieën''. De EU onderhandelt momenteel met de Verenigde Staten, ook namens Nederland. Het doel is tarieven te verminderen. Niemand wil tarieven die handel belemmeren.”

