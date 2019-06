Premier Italië komt vanavond met belangrijke mededeling

maandag 3 juni 2019 , 11:19

Bron: European Commission

ROME (ANP) - De Italiaanse premier Giuseppe Conte komt naar eigen zeggen om 18.15 uur met een belangrijke mededeling voor de natie. Hij houdt dan een persconferentie in het Palazzo Chigi, het kantoor van de Italiaanse regeringsleider. Volgens Italiaanse media gaat hij de bekvechtende coalitiepartners in de regering een ultimatum stellen. De partijloze jurist en hoogleraar Conte dreigt af te treden als de rechts-populistische Lega en de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) zich niet samen achter een economisch beleid scharen dat ook goedkeuring krijgt in het hoofdkwartier van de Europese Unie.

De EU heeft gedreigd met strafmaatregelen tegen Italië als dat land niet serieus werk maakt van het terugdringen van de schuldenlast. De Italiaanse staatsschuld heeft een omvang bereikt van 132 procent van het bruto binnenlands product terwijl de EU stelt dat dit nergens in de unie groter mag zijn dan 60 procent.

