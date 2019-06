Brexit Party leidt peiling Lagerhuis

zondag 2 juni 2019 , 2:11

LONDEN (ANP) - Als de Britten nu een nieuw Lagerhuis moeten kiezen, zou de Brexit Party de grootste worden. Dat komt naar voren uit een peiling voor zondagskrant The Observer. Het is de eerste keer dat de partij van Nigel Farage een parlementspeiling leidt. De Brexit Party is sinds vorige week al de grootste Britse partij in het Europees Parlement.

De Brexit Party staat in de enquête op 26 procent van de stemmen. Dat is twee procentpunt meer dan bij de vorige peiling, twee weken geleden. De brexitpartij heeft Labour ingehaald. De sociaaldemocraten zakken van 29 naar 22 procent. De Conservatieven zouden 17 procent van de Britse stemmen krijgen. De pro-Europese Liberal Democrats staan op 16 procent, de Groenen op 11 procent. Beide partijen winnen ook flink terrein. Change UK, dat bestaat uit parlementariërs die zich hebben afgescheiden van Conservatieven en Labour, krijgt niet meer dan 1 procent van de stemmen.

Volgens de Observer zou de Brexit Party van Farage 306 zetels in het Lagerhuis krijgen. Dat is net niet genoeg voor een absolute meerderheid. De Conservatieven zouden slechts 26 zetels overhouden.

In een andere peiling van een paar dagen geleden stonden de Lib Dems juist op kop.

