GroenLinks: Nederland moet snel migranten uit Libië opvangen

vrijdag 31 mei 2019 , 6:38

MEDIAWATCH - Nederland moet snel migranten uit Libië opvangen. Dat willen GroenLinks en vier andere partijen in de Tweede Kamer, meldt RTL Nieuws. Het geweld in Libië laait de laatste weken op en dat heeft gevolgen voor de veiligheid van duizenden migranten die daar vastzitten.

De onrust in Libië leidt tot bezorgdheid bij Europese landen omdat die kan leiden tot nieuwe stroom migranten naar de Europese Unie (EU). Maar de meeste EU-landen, ook Nederland, zijn afwachtend. Alleen Italië heeft bijna 150 migranten uit Libische kampen gehaald.

Dat moet Nederland ook doen, schrijven GroenLinks, PvdA, SP, D66 en ChristenUnie in schriftelijke Kamervragen aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. "Er zitten duizenden mensen in kampen waar sprake is van hele slechte behandeling", zegt Bram van Ojik van GroenLinks. "Soms is er sprake van marteling en seksueel geweld. Nu is de oorlog in Libië losgebarsten."

