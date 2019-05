Paus bezoekt voor eerste keer Roemenië

donderdag 30 mei 2019 , 19:34

BOEKAREST/ROME (ANP/DPA) - Paus Franciscus begint vrijdag aan zijn eerste reis naar Roemenië. Het driedaagse bezoek aan een van de armere landen van de EU richt zich onder andere op een toenadering van de orthodoxe kerk.

Gezien de traditionele afwijzing van het katholicisme door radicaal-orthodoxen, benadrukte de paus in een videoboodschap dat het gaat om het overwinnen van "angsten en verdenkingen" en ook over "barrières".

Roemenië bekleedt momenteel het EU-voorzitterschap. Mogelijk zal de paus in de nasleep van de Europese verkiezingen ook commentaar geven op de toestand van de statengemeenschap.

Naast ontmoetingen met de president en de regering is er ook een met het leiderschap van de Roemeens-orthodoxe kerk in Boekarest. Op de laatste dag van zijn reis, zondag in het stadje Blaj, heeft de paus ook een ontmoeting met Roma-zigeuners.

Als laatste paus was Johannes Paulus II 20 jaar geleden in Roemenië. De meeste mensen horen daar bij de orthodoxe kerk. Ongeveer 1,4 miljoen Roemenen zijn katholiek.

Terug naar boven