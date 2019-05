Autoproductie VK gekelderd door brexitvrees

donderdag 30 mei 2019 , 13:44

LONDEN (ANP/RTR) - De productie van auto's in het Verenigd Koninkrijk is in april met bijna 45 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste teruggang sinds de financiële crisis. Grote boosdoener was onzekerheid rond de brexit, stelt brancheorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Een aantal autofabrieken bleef vorige maand gesloten, omdat een chaotisch vertrek van de Britten uit de Europese Unie de toeleveringsketen volledig in de war had kunnen schoppen. Automakers konden hun plannen vervolgens niet meer aanpassen toen de brexit, die aanvankelijk op 29 maart gepland stond, op de lange baan werd geschoven.

"De cijfers zijn het bewijs voor de immense kosten die brexitzorgen hebben veroorzaakt voor de Britse auto-industrie", stelt topman Mike Hawkes van SMMT. "Investeringen zijn tot stilstand gekomen, waardoor banen dreigen te verdwijnen en onze internationale reputatie op het spel staat."

