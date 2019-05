Britse minister van Financiën: Harde brexit is risico voor Britse toekomst

donderdag 30 mei 2019 , 9:16

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse minister van Financiën Philip Hammond waarschuwt zijn partijgenoten die opgaan voor de functie van premier en leider van de Conservatieven, dat een harde brexit rampzalig zal zijn voor de Britse economie. ,,We moeten het spookbeeld van een no-deal-brexit zo snel mogelijk van tafel zien te krijgen", zei Hammond tegen de BBC.

,,Ik weet niet of mensen wel snappen welke risico's we nemen als we zonder deal vertrekken, niet alleen met onze economie maar ook met de toekomst van ons dierbare Verenigd Koninkrijk. Ik denk persoonlijk dat het niet goed zal uitpakken." Mocht de opvolger van Theresa May aansturen op een harde brexit, dan zegt Hammond tegen te zullen stemmen.

Binnen de Conservatieven zijn er elf kandidaten om May op te volgen. Boris Johnson zou de favoriet zijn. May treedt op 7 juni af. Het lukte haar driemaal niet om haar brexit-deal met de EU door het Britse parlement te krijgen.

