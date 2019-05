Excuses van Roemeense ambassadeur Duitsland over stemprocedure

woensdag 29 mei 2019 , 15:17

BERLIJN (ANP/DPA) - De Roemeense ambassadeur in Duitsland heeft zich bij zijn landgenoten verontschuldigd voor de lange rijen voor de stembureaus en het ontstane tumult afgelopen zondag bij de Europese verkiezingen in Duitsland. Het was een les dat de kieswet in Roemenië en voor het buitenland waar wordt gestemd, aangepast moet worden, schrijft ambassadeur Emil Hurezeanu in een brief aan het Duitse persbureau DPA.

Duizenden wachtende Roemenen stonden afgelopen zondag voor de stembureaus in steden zoals München, Neurenberg, Ulm, Keulen en Düsseldorf. Op sommige plaatsen moest de politie ingrijpen. In Bochum moest de politie een weg blokkeren. In Offenbach hadden stemmers de politie zelf gealarmeerd omdat de situatie dreigde te escaleren.

Volgens de Roemeense ambassadeur zijn er "verschillende verklaringen" voor de chaos: zo weet men niet precies hoeveel Roemenen in Duitsland verblijven. Uit voorzorg was het aantal stembureaus al verhoogd van 15 (in 2016) naar 25. Dat was echter "ontoereikend" gebleken. Een verlenging van de stemming tot 23.00 uur of 24.00 uur was door de Roemeense autoriteiten niet toegestaan.

Uiteindelijk waren er volgens de ambassadeur conflicten en "geweldsscènes" die "niet konden worden voorkomen en die we betreuren". Hurezeanu verontschuldigt zich in de brief aan de Roemeense kiezers, die "na vele uren wachten" begrijpelijkerwijs nerveus werden.

Ook in Nederland stonden lange rijen voor de stembureaus bij de Roemeense ambassade in Den Haag en in Diemen. In Den Haag greep de Mobiele Eenheid in omdat Roemenen over de hekken klommen toen het stembureau sloot terwijl mensen nog moesten stemmen.

De Roemeense ambassadeur in Nederland heeft geen officiële reactie gegeven. Maar op haar privé-Facebook-pagina spreekt Brandusa Predescu tegenover haar landgenoten spijt uit over de gang van zaken.

