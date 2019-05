Gat dreigt in Europese Commissie na aantreden nieuw Parlement

woensdag 29 mei 2019 , 14:03

BRUSSEL (ANP) - De vijf leden van de Europese Commissie die bij de verkiezingen vorige week voor het Europees Parlement zijn gekozen, moeten voor 2 juli beslissen of ze zitting nemen in het parlement. De EU-commissarissen, onder wie eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, moeten in dat geval ontslag nemen, aldus de woordvoerder van de commissie. Als alle vijf zouden vertrekken, ontstaat er een flink gat in het college van 28 leden.

Het mandaat van het dagelijks EU-bestuur vervalt op 31 oktober. Volgens de woordvoerder wordt pas bepaald of lidstaten een vervanger moeten sturen als duidelijk is hoeveel commissarissen daadwerkelijk vertrekken.

Timmermans (PvdA) is in de race om zijn baas, commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, op te volgen. Bij de presentatie van zijn kandidatuur in oktober zei hij dat als het niet mocht lukken die post over te nemen, hij lid wordt van het nieuwe EU-parlement dat op 2 juli wordt geïnstalleerd in Straatsburg. De PvdA heeft zes van de 26 Nederlandse zetels gewonnen en is daarmee als grootste partij uit de bus gekomen.

