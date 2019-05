Rechter: stikstofbeleid in strijd met EU-wet

woensdag 29 mei 2019 , 11:27

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse beleid dat is bedoeld om de schadelijke uitstoot van stikstof te beperken is in strijd met Europese natuurwetgeving, oordeelt de Raad van State. De principiële uitspraak van de hoogste bestuursrechter kan ingrijpende gevolgen hebben voor tal van bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden. Vergunningen voor veehouderijen, wegen en bedrijventerreinen mogen vanaf nu niet meer worden afgegeven op basis van de huidige stikstofregels.

Voor een tiental veehouderijen betekent de uitspraak dat hun natuurvergunning direct ongeldig is. Er volgen nog veel meer rechtszaken waarin het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) een rol speelt: alleen al bij de Raad van State nog zo’n 180. Vergunningen die al definitief zijn en niet meer bij de rechter aangevochten kunnen worden, blijven wel geldig.

De uitspraak in de zaak, die was aangespannen door diverse natuurorganisaties, komt niet als een grote verrassing. De Raad van State had het Europees Hof van Justitie om een oordeel gevraagd over het stikstofbeleid en ook dat viel eind vorig jaar negatief uit.

