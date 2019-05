Tusk: minstens helft topfuncties EU naar vrouw

dinsdag 28 mei 2019 , 22:23

EU-TOP

BRUSSEL (ANP) - Van de vier Europese topfuncties die dit jaar vrijkomen, moeten er minstens twee worden ingevuld door vrouwen. Onder de regeringsleiders van de EU-landen is een "zichtbare meerderheid voor een echte genderbalans", zei EU-president Donald Tusk na afloop van een informele top in Brussel.

Er moeten opvolgers worden gevonden voor Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, raadspresident Donald Tusk zelf en EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Ook de post van president van de Europese Centrale Bank (nu Mario Draghi) komt vrij.

De leiders hadden een gedachtewisseling over de voorwaarden waaraan de benoemingen moeten voldoen. Naast geslacht wordt ook rekening gehouden met geografie, politieke kleur en omvang van een land dat een kandidaat voordraagt. Het ging nog niet om namen, zeiden meerdere leiders.

Tusk gaat zo snel mogelijk in gesprek met de politieke leiders in het Europees Parlement, die kandidaten moeten goedkeuren. Hij hoopt dat er in juni besluiten kunnen worden genomen.

