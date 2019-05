'Belastinglek moet snel dicht'

dinsdag 28 mei 2019 , 18:00

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet meer doen om grootschalige belastingontwijking door multinationals tegen te gaan. Als een bepaald belastinglek openblijft, kunnen multinationals straks overstappen van de ene belastingtruc op de andere. Dat zegt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport.

Er bestaat al langer kritiek op de afspraken (rulings) tussen de Nederlandse belastingdienst en grote bedrijven, waardoor multinationals jaarlijks voor miljarden aan belasting kunnen ontwijken. Ons land staat hierdoor ook al jaren hoog op ranglijsten van belastingparadijzen.

Een Europese richtlijn vereist dat Nederland wetgeving invoert die vanaf 1 januari 2020 een eind maakt aan het onbelast laten van bepaalde winsten. Maar daarmee worden alle problemen niet opgelost, zegt Oxfam Novib. Het gevaar bestaat dat bedrijven overstappen op de zogeheten 'infokap'-belastingconstructie. Een multinational mag in Nederland fictieve kosten aftrekken, waardoor over een deel van de winst geen belasting wordt geheven.

Als de overheid niet snel maatregelen neemt, zou dit belastinglek volgens Oxfam Novib een omvang kunnen krijgen van zo’n 5 miljard tot 10 miljard euro per jaar. De organisatie merkt op dat de overheid al langer van de situatie op de hoogte is, maar dat er in Den Haag nog onderzoek wordt gedaan. De uitkomsten daarvan worden pas volgend jaar verwacht. Dat is te laat, zeggen de onderzoekers.

Woensdag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de belastingafdracht door multinationals. Aanleiding is de berichtgeving dat Shell al jarenlang geen winstbelasting betaalt in Nederland. Dit werd recent door het olie- en gasconcern bevestigd. Overigens heeft was- en levensmiddelengigant Unilever onlangs in diverse media gezegd wel winstbelasting in Nederland af te dragen.

