Nieuwe biljetten van 100 en 200 euro

dinsdag 28 mei 2019 , 4:00

FRANKFURT (ANP) - Wie biljetten van 100 of 200 euro in handen krijgt, moet niet gek opkijken als die briefjes smaller zijn dan voorheen. Vanaf dinsdag zijn nieuwe coupures van kleiner formaat in omloop. Het briefgeld heeft ook nieuwe echtheidskenmerken.

Door de aanpassingen zijn de biljetten voor 50, 100 en 200 euro nu even breed en kunnen ze gemakkelijker door machines gesorteerd en verwerkt worden. Ze passen ook beter in de portemonnee of portefeuille en gaan volgens de Europese Centrale Bank (ECB) daardoor langer mee, aangezien ze minder snel slijten.

De vernieuwde groene en goudgele briefjes hebben een speciaal smaragdgroen cijfer en een hologram met kleine eurotekens. De mythologische figuur Europa is in de biljetten verwerkt als watermerk. Haar beeltenis is geïnspireerd op een vaas uit de Griekse oudheid, die nu in het Louvre staat.

Oude bankbiljetten blijven voorlopig nog bestaan naast de nieuwe, maar worden geleidelijk uitgefaseerd. De datum waarop die briefjes niet meer geldig zijn als betaalmiddel, wordt door de ECB ruim vooraf aangekondigd. Hun waarde verliezen de oude biljetten nooit, want je kunt ze voor onbepaalde tijd inwisselen bij nationale centrale banken.

Terug naar boven