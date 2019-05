Onderhandelingen over coalitie EU-parlement

maandag 27 mei 2019 , 17:43

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Leiders van de belangrijkste politieke fracties in het Europees Parlement onderhandelen maandag en dinsdag in Brussel over een nieuwe coalitie nu de Europese verkiezingen voorbij zijn. Ze beraden zich ook over welke kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie de meerderheid van het parlement achter zich kan krijgen.

De fractievoorzitters komen dinsdagmorgen formeel bijeen maar de gesprekken tussen de verschillende partijen zijn achter de schermen al in volle gang. Manfred Weber, de fractieleider van de christendemocratische EVP die zelf commissievoorzitter wil worden, liet al doorschemeren dat hij met de sociaaldemocraten, liberalen en groenen wil praten over een toekomstig samenwerkingsverband. Deze vier fracties hebben een meerderheid. Naar verluidt is een beoogd diner tussen de vier maandagavond echter geschrapt.

De EU-leiders komen dinsdag in Brussel bijeen om de verkiezingsresultaten en de EU-topbanen te bespreken. Volgens het EU-verdrag moeten ze “rekening houden met de uitslag” bij het benoemen van een nieuwe commissievoorzitter waarvoor ook Frans Timmermans (PvdA) en Bas Eickhout (GroenLinks) in de race zijn.

Verscheidene leiders, onder wie president Macron en premier Rutte, willen iemand van buiten het parlement kunnen voordragen.

