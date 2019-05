Voortgang bij onderhandelingen over handelsakkoord EU met Zuid-Amerika

maandag 27 mei 2019 , 16:00

BRUSSEL (ANP) - Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel vindt het tijd dat de EU en het Zuid-Amerikaanse blok Mercosur een handelsakkoord sluiten. “Na twintig jaar mag je hopen dat het er op een gegeven moment van komt”, zei ze na afloop van overleg met haar EU-collega’s in Brussel. "Tegelijkertijd moet je nog heel goed kijken naar de details."

Volgens EU-handelscommissaris Cecilia Malmström is er heel veel vooruitgang in de onderhandelingen met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Eerder zei ze dat die in juni of juli konden worden afgerond, maar maandag wilde ze er “liever geen datum op plakken”. Brazilië heeft een aantal concessies gedaan, maar vooral rond landbouw liggen er nog lastige kwesties, aldus de Zweedse.

Bij consumenten- en boerenorganisaties heerst de vrees dat een deal het milieu en de voedselveiligheid raakt, bijvoorbeeld vanwege het versoepelde gebruik van pesticiden in Brazilië. Volgens Kaag moet “natuurlijk” goed worden gekeken naar duurzaamheid, mensenrechten en dierenwelzijn. Nederland heeft expliciet aandacht gevraagd voor naleving van de afspraken. “Dat heeft steun van anderen.’’

Frankrijk pleit voor stevige waarborgen, die sommigen zien als afscherming van de markt. Kaag is voorstander van “eerlijke handel conform de regels. Protectionistische maatregelen horen daar wat ons betreft niet bij.”

