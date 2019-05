De mei-editie van de Hofvijver: ‘Europa versterkt? Of juist verzwakt?’

maandag 27 mei 2019 , 12:45

“De uitslag van de Europese parlementsverkiezingen kenmerkt zich, ook in Nederland, door tegenstrijdige tendensen”, zo stellen de auteurs in de nieuwste Hofvijver editie van mei. Zo was de opkomst deze keer hoger dan vijf jaar geleden, maar vond nog niet de helft van de mensen het stemmen de moeite waard. En ondanks dat de uitslag op een pro-Europese houding onder de stemmers wijst, zijn de euro-kritische partijen ook sterk in opkomst. In een driedelig item over de verkiezingen, wordt een analyse gegeven van de Nederlandse, de Europese en de partijdimensie van de huidige status van Europa na deze tegenstrijdige verkiezingsuitslag.

En er is meer Europees nieuws. Zo zijn er artikelen te lezen over de relatie tussen de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Europese Volkspartij, de perikelen rondom brexit en de aftredende premier May en de regeringscoalitie van antisysteem partijen in Italië. Kortom: meer dan genoeg te lezen in deze editie van de Hofvijver over de actualiteit in Europa.

