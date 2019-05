Roemenië aangesproken op onregelmatigheden tijdens stemmen

maandag 27 mei 2019 , 15:13

gewijzigd

Bron: © PDC

DEN HAAG/DIEMEN (ANP) - De burgemeesters van Den Haag en Diemen zijn boos op de Roemeense autoriteiten. Zondag bleek dat Roemenen in Nederland moeite hadden hun stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen. In Den Haag liep het zelfs compleet uit de hand. De politie moest ingrijpen omdat mensen probeerden over de hekken bij het ambassadegebouw te klimmen omdat ze nog niet gestemd hadden toen de deuren om 21.00 uur dichtgingen.

Roemenen konden onder meer in Diemen en Den Haag stemmen en stonden daarvoor soms uren in de rij. Volgens burgemeester Erik Boog van Diemen waren er veel te weinig faciliteiten. Hij noemt het "schandalig" dat mensen soms acht uur in de rij stonden en uiteindelijk niet konden stemmen. Hij gaat het kabinet vragen de Roemeense autoriteiten op de situatie aan te spreken.

Ook in Den Haag gingen de deuren van de stemlocatie dicht terwijl er nog veel mensen stonden te wachten. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is stellig: "Dat politie-inzet noodzakelijk was om de openbare orde rondom de ambassade te herstellen, vond ik zeer onaangenaam. Dat wil ik niet nog een keer meemaken." Krikke heeft de ambassadeur van Roemenië gevraagd waarom niet gekozen is het stembureau langer op te houden. Een voorzitter van een stembureau mag daartoe besluiten als er nog mensen staan te wachten. "Voor mij telt heel zwaar het recht van mensen om te kunnen stemmen."

Ze heeft de ambassadeur "de dringende suggestie gedaan bij volgende verkiezingen een grotere stemlocatie buiten de ambassade te huren, waarbij de financiële verantwoordelijkheid en de organisatie van de verkiezingen nadrukkelijk bij de Roemeense autoriteiten blijven liggen." Ze heeft aangeboden te helpen zoeken naar een geschikte plek.

