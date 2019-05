PvdA grootste partij in helft van gemeenten

maandag 27 mei 2019 , 6:00

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - De kaart van Nederland is donderdag rood gekleurd. De Partij van de Arbeid is in de helft van Nederland de grootste partij geworden. De sociaaldemocraten kregen in 180 van de 355 gemeenten de meeste stemmen, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP.

De PvdA ging in elke gemeente vooruit. Nergens verloor de partij terrein en nergens bleef de partij gelijk. De grootste vooruitgang boekte de partij in Limburg, thuisprovincie van lijsttrekker Frans Timmermans. In Simpelveld ging de partij 32,1 procentpunt vooruit, in Voerendaal 30,7 procentpunt. Hetzelfde beeld was te zien in plaatsen als Maastricht, Venlo, Kerkrade, Sittard-Geleen, Roermond, Landgraaf en Timmermans' thuisstad Heerlen.

Het minst goede resultaat behaalden de sociaaldemocraten op Urk, waar de partij van 0,2 naar 0,6 procent ging. Ook in de andere gereformeerde gemeenten als Staphorst, Rijssen-Holten, Bunschoten en Zwartewaterland bleef de verbetering beperkt.

Het CDA werd in 57 gemeenten de grootste partij, VVD in 49 gemeenten en de gecombineerde lijst ChristenUnie-SGP in 48 plaatsen. GroenLinks noteerde zeven zeges en Forum voor Democratie vier. In Asten gingen de meeste stemmen naar 50PLUS. Lijsttrekker Toine Manders komt uit de Brabantse plaats. D66, SP en PVV boekten geen enkele zege.

Ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen, in 2014, slaagde de PvdA erin 45 gemeentes te veroveren op de PVV. Het gaat om steden als Rotterdam, Almere, Zaanstad, Zoetermeer en Dordrecht, maar bijvoorbeeld ook plaatsen als Delfzijl, Den Helder en Capelle aan den IJssel. Gemeenten als Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Zwolle, Arnhem, Haarlem, Den Bosch, Apeldoorn, Enschede en Amersfoort waren vijf jaar geleden naar D66 gegaan, maar kozen nu voor de PvdA.

Vergeleken met de afgelopen provinciale verkiezingen heeft de PvdA vooral Forum voor Democratie verslagen. In 59 gemeenten waar de partij van Thierry Baudet twee maanden geleden won, gingen de meeste stemmen nu naar de PvdA. Oss, bakermat van de SP, ging donderdag ook naar de PvdA.

Terug naar boven