Groenen en Populisten op winst in Duitsland

maandag 27 mei 2019 , 3:23

VERKIEZINGEN EU

BERLIJN (ANP/DPA) - Uit de voorlopige uitslag van de Europese verkiezingen in Duitsland blijkt dat de Groenen en de rechts-populistische AFD de grootste vooruitgang hebben geboekt. De Groenen stegen 9,8 procentpunt naar 20,5 procent van de stemmen. AFD ging er 3,9 procentpunt op vooruit en komt uit op 11 procent.

De grote verliezers zijn het CDU van bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocratische SPD. Het CDU is gezakt van 30 naar 22,6 procent van de stemmen. Samen met zusterpartij CSU komen ze uit op 28,9 procent van de stemmen. De SPD ging van 27,3 procent in 2014 naar 15,8 procent.

Die Linke daalt ligt en komt uit op 5,5 procent van de stemmen. De liberale FDP zit iets lager op 5,4 procent van de stemmen.

De opkomst in Duitsland is ook flink gestegen. Maar liefst 61,4 procent van de stemgerechtigden heeft gestemd, dat is 13,3 procent meer dan in 2014.

