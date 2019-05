'EU-parlement levert voorzitter EU-commissie'

maandag 27 mei 2019 , 1:15

VERKIEZINGEN EU

BRUSSEL (ANP) - Manfred Weber, de topkandidaat van de christendemocraten (EVP) in het Europees Parlement, houdt vast aan het principe dat het parlement de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie levert. De rivaal van Frans Timmermans vindt dat de EU dat verplicht is aan de kiezers en steunt "geen andere kandidaten'', zei hij in Brussel. Hij werd daarin bijgevallen door Bas Eickhout, die topkandidaat is voor de groenen.

De komende dagen beginnen de fracties in het Europees Parlement met de onderhandelingen om een coalitie te vormen en het eens te worden over de man of vrouw die zij voor het dagelijks bestuur van de EU willen voordragen aan de Europese regeringsleiders. De twee grootste partijen, de EVP en de sociaaldemocraten van Timmermans, hebben geen meerderheid.

Dinsdag komen de EU-leiders in Brussel bijeen om over de verkiezingsresultaten te praten en de opvolging van Jean-Claude Juncker als commissievoorzitter. De meeste van hen willen zelf bepalen wie Juncker opvolgt.

Volgens Timmermans is ,,de meerderheid van de EU-burgers niet geïnteresseerd in wie de leiding heeft, maar wel in hoe de EU wordt bestuurd''.

Terug naar boven